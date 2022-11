Jaapani ralli jätkumine rippus juuksekarva otsas

Laupäeval võtsid kohtunikud ette FIA reegliraamatu ning saatsid välja hoiatuse – kui ohutusnõuandeid ei järgita, lõppeb ralli nüüd ja kohe. DirtFish kirjutab, et selline stsenaarium olnuks esmakordne WRC ajaloos, kuid õnneks peeti ralli siiski lõpuni.

FIA rallidirektori Andrew Wheatley sõnul seisid Jaapani ralli korraldajad silmitsi keerulise situatsiooniga. «Nad tegid väga head tööd ralli eel ohutusplaani koostamisel. Olukord, kus auto rajal, oli väga halb. See oli pika puuga kõige tõsisem probleem. Pole kahtlustki, et korraldajad said sellest aru,» lausus Wheatley.