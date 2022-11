Hyundai pealik: nüüd on meil kõik tööriistad, et meistritiitli eest võidelda

Seejärel tõdes ta, et Jaapani ralli iseloomustas hästi Hyundai tänavust hooaega. «Algus oli dramaatiline, kuid me ei andnud kunagi alla. Hoolimata probleemidest võitlesime edasi ja lõpetasime hooaja heal noodil.»

Jaapani MM-etapi võit andis Moncet’le usku, et 2023. aasta tuleb Hyundai oma. «Nüüd on meeskonnal kõik tööriistad olemas, et meistritiitli eest võidelda – see on meie üks ja ainukene eesmärk,» ütles Moncet.