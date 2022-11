Taaramäe Kangerti karjäärist: sisu oli temas rohkem kui CV näitab

Taaramäe ja Kangert on nii ühe aasta kui ka ühe kandi mehed. Loomult on nad erinevad inimesed, mistap ei saa neid parimateks sõpradeks pidada. Küll aga olid nad kooliajal teineteisele parimad treeningukaaslased. Kusjuures noorena oli Taaramäe Kangerti varjus, jäädes talle enamasti võistlustel alla.

Ka 35-aastasel Taaramäel tuleb iga hooaja järel vastata küsimusele, kui kaua veel. Aastaid tagasi ütles ta, et on jalgrattaproff niikaua, kuni talle teatud summa palka makstakse. Kuid asi pole siiski ainult rahas.

«Kindlasti ei saa ma sellist kallist hobi tasuta teha, aga ma väga naudin seda, mida ma teen. Kuni ma nälga ei jää, normaalselt tiimilt lepingu lunastan ning tunnen, et iga hooaeg on seiklus, siis jätkan. Kui kaua? Võib-olla on järgmine aasta viimane, võib-olla on veel viis ilusat aastat ees,» lausus Taaramäe.