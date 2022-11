Viimaste F1 sõitjakohtade ümber käib kui tants ümber palava pudru

Brasiilia Grand Prixil küsiti Haasi tiimipealikult Günther Steinerilt, kas meeskond on Magnusseni tiimikaaslase osas jõudnud kokkuleppele. «Jah, see vastab tõele,» vastas tiimijuht. Avalikkusele peaks kõik teatavaks saama järgmisel nädalal, kui Abu Dhabis toimub hooaja viimane etapp.

Schumacher on tänavu jõudnud kaks korda punktikohale, parimaks on kuues koht, mille ta teenis Austrias. 23-aastase Schumacher peamiseks asendajaks peetakse kaasmaalast Nico Hülkenbergi (35), kes on praegu Aston Martini varusõitja. Sky Sports teatas laupäeval juba kindlas kõneviisis, et 181 Grand Prixil startinud Hülkenberg liitub Haasiga.