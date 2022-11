Katkend raamatust «Järvela Jalkasahver»: kuidas ühes mängus löödi 149 omaväravat

2002. aasta 30. oktoobri seisuga kuulus Guinnessi rekord «suurima skooriga jalgpallimäng» 1885. aastal peetud Šotimaa karikavõistluste kohtumisele Arbroath – Bon Accord, mis lõppes seisuga 36:0. Järgmiseks õhtuks olid šotlased aga rekordist ilma, sest Madagaskaril lõppes mäng seisuga 149:0, kusjuures võidu saavutanud AS Adema meeskond ei löönud ise ainsatki väravat, vaid kõigi tabamuste eest hoolitses nende vastane SO I’Emyrne.

Esmalt olgu öeldud, et nimetatud rekord võtab arvesse vaid ametlikke täiskasvanute võistluskohtumisi, mis on peetud kohaliku jalgpalliliidu egiidi all. Ehk laadaplatsil korraldatud mäng, mis lõpeb seisuga 152:1, ei tee seal osalenutest maailmarekordi omanikke. Samas on see maailma-/Guinnessi rekord selgelt meelelahutusliku loomuga, andes selle omanikele mitte midagi muud peale koha kõige pentsikumate jalgpallijuhtumite reas.

Madagaskari meister selgitati tol aastal põhihooaja nelja parema klubi vahelisel miniturniiril. Kõik sai selgeks eelviimase mänguga, kui SO l’Emyrne piirdus duellis DSA Antananarivoga 2:2 viigiga, mis tagas meistritiitli kaks esimest mängu võitnud AS Ademale. 2:2 viik sündis, sest SO l’Emyrne vastu määrati kohtumise lõpus vaieldav penalti.