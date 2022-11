Kahekordne soomlasest maailmameister sai keset MMi ülikarmi diagnoosi

Kuigi 70 korral Soome koondist esindanud 32-aastane Pysly nimetati koondise koosseisu, siis ühelgi mängul ta platsile ei jõudnud. Nüüd avaldas Soome saalihokiliit, et ühel treeningul tabasid teda lihaskrambid ja peapööritus.

«Tahtsime sellega varakult välja tulla. Telefon on täis sõnumeid ja mitmed spekulatsioonid ringlevad. Enne avaldamist tahtsime oodata ära paranemise mõttes kriitilised päevad ja teha kindlaks, et ei ole tagasilööke,» vahendab Ilta-Sanomat Pysly ja tema naise Tea sõnu.

«Viimased päevad siin on olnud õudusunenägu. Nüüd on olukord stabiilsemaks minemas. Tulevatel kuudel keskendume taastusravile ja paranemisele,» lisasid nad ja ütlesid, et rohkem seda teemat ei kommenteeri.