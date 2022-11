Portugali jalgpallitäht kritiseeris teravalt Katari MMi: teame inimestest, kes staadioneid ehitades surid

Lisaks sellele kritiseeris Fernandes MMi toimumisaega, tuues välja, et õpilased käivad novembris ja detsembris koolis ning inimesed peavad keskenduma tööle. «MM on rohkem kui jalgpall, see on fännidele ja jalgpalluritele pidu, midagi, mille vaatamine on nauding. Ja seda tuleks teha paremini,» lõpetas ta.