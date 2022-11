Neuville: nägime, et suudame Tänakut alistada

Jaapani rallil oli üks suuremaid kõnepunkte Tänaku Hyundaist lahkumine ja mõistagi pidi seda teemat lahkama ka Neuville, kes järgmisel hooajal tiimis jätkab.

«Teadsime, et on risk, et ta lahkub. Ott ja mina proovisime tiimis asju muuta. meil oli raskusi. Pärast Andrea Adamo lahkumist on olnud vähe muudatusi. Ta andis alla ja läks kuskile mujale,» rääkis Neuville Belgia rahvusringhäälingule RTBF.

«Mul on endiselt natuke lootust, et muudatused tulevad. Ma ei anna alla. Hyundaist on saanud minu teine pere. Tahan nendega minna oma rallikarjääri lõpuni,» jätkas Neuville.