Soome ajaleht kirjutas Tänaku salajasest ärist, mille väärtus on pea 14 miljonit eurot

2020. aasta talvel panid Tänak ja Märtin püsti uue ettevõtte, nimega SQM2 Invest, mis tegeleb kinnisvarasse investeerimisega. Tõsi, firma ametlikeks omanikeks on Märtini firma Märtin AS ja OT Servie OÜ.

SQM2 Investile kuulub Iltalehti andmetel 26 korterit, mis asuvad Tallinnas tuttuues Kalaranna elurajoonis. Korterid ja kinnisvara on kokku ostetud, et nendelt teenida üüritulu. Soome leht tõi välja, et Eestis on viimase 10 aasta jooksul olnud elamute ja rendihindade tõus Euroopa Liidu suurim.