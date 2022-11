PM SOOMES ⟩ Korvpallikoondislased selgitasid, miks Soome meid lauavõitluses nii suurelt üle mängis

Ta lisas: «Kaotuse suurim põhjus oligi lauavõitlus. Esimesel veerandil jäi see 20:5 või midagi niisugust... Polnud vajalikku energiat, duhhi, meest, kes ütleks, et nüüd läheme, kõik kui üks rusikas. Meil on noor sats, kõik üritavad oma asja ära teha, aga sel tasemel päris nii ei saa.»

«See tähendab suurt ülekaalu. Aga kaitselaud on viie mehe töö. Ma ei tea, kas tegemist oli vähese mentaalse või füüsilise valmisolekuga. Teadsime, et soomlased tulevad mängima väga füüsilist mängu. Meil oli paberil kirjas, et peame selleks valmis olema. Aga ma ei tea, kas me ei oodanud, et see tase on nii kõrge, või lihtsalt ei olnud meil midagi vastu pakkuda. Mängu algus läks käest ära lauapallide pärast,» nentis Tass.