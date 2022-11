Hooaeg läbi: MM-medalist murdis mäenõlval mõlemad jalad

33-aastane austerlane viibis parasjagu USAs Copper Mountainis, kus andis viimast lihvi hooajaks. Ühel laskumisel Franz aga kukkus ja seda nõnda õnnetult, et murdis mõlemad jalad.

Austria koondise peatreeneri Marco Pfeiferi sõnul sai Franzile saatuslikuks üliväike eksimus vasakkurvis, kui ta jäi oma ülakehaga väravaposti külge põgusalt kinni. Sellest aga piisas, et austerlane tasakaalu kaotaks ning korduvalt «saltodega» üle pea käiks.

Pärast õnnetust toimetati mäesuusatajala Vaili haiglasse, kus teda ka opereeriti. Praeguseks on mehega küll kõik korras, kuid tänavune hooaeg jääb 2017. aasta kiirlaskumise MM-pronksil mõistagi vahele.

Kuigi eelpool nimetatud pronksine autasu on Franzi ainus tiitlivõistluste medal, on ta korduvalt poodiumile tõusnud ka MK-sarjas. Karjääri jooksul on tal ette näidata kolm MK-etapi võitu (kaks kiirlaskumises ja üks ülisuurslaalomis) ning 10 poodiumikohta.