Laskesuusahooaeg võiks alata juba suvel? Bö: see on idiootseim idee, mida olen kuulnud

Noorem Bö, Johannes Thingnes, on sama konkreetne: «See on kõige idiootsem ettepanek, mida olen ealeski kuulnud. Need on kaks täiesti erinevat ala. Lõpptulemus oleks sama nagu suusatamises, kus meil on sprint ja distantsisõit: sul tekiks ühed sportlased, kes on head ühes, ja teised, kes on heas teises.»