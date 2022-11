JALGPALLI MM ⟩ Hispaania on ohtlik, ent ühe suure murepilvega

Selleks meheks on koondise kapten, poolkaitsja Sergio Busquets. Ülejäänud toonased ilmatšempionid on enamasti kas täielikult või siis vähemalt koondise kontekstis putsad varna riputanud.

Mõnes mõttes on see hea, kuna nõnda on uutel roja’del – nõnda fännid Hispaania koondist kutsuvad – käia oma rada. Samas, suure jalgpalliriigi ja korra ka juba maailmameistriks tulnuna on meestel teatud saapad astumiseks alati ees.