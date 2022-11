Punn põhja ehk jalka MMi unistuste alg-11

Keskväli

“Vahet pole palju lööte, me lööme rohkem” võiks täiesti vabalt olla selle keskvälja moto. Messi , De Bruyne , Vinicius Junior ja Neymar on kõik ründava suunitlusega mängijad, kelle talent pikemat tutvustust ei vaja. Neile kõigile meeldib mängu saatust otsustada.

Messil ja De Bruynel on vanust ka juba omajagu, seega on 2022. aasta MM üks viimaseid võimalusi suurel areenil ennast ajalukku kirjutada. Viniciuse ja Neymari vägiteod on seni piirdunud klubitasandiga ning brasside ootused neile on kõrged. Poistel on hammas verel, eks näeme kas see konverteerub ka Fantasy punktideks või mitte.