Fordi otsus rallitiimi plaane sassi ei löö

Autotootja Ford on viimasel ajal teatanud mitme populaarse mudeli tootmise lõpetamisest. Nende seas on ka rallimaailmas populaarne Fiesta. Kui algselt läksid liikuma kuulujutud, et see võib valusalt tabada Fordi autosid kasutavat M-Sporti, siis nüüd lükkas meeskond kõlakad ümber.