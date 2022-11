Meedia: Ferrari vallandab untsu läinud hooaja järel tiimipealiku, asemik on juba teada

Ferrari president John Elkann on avaldanud muret, et pärast paljulubavat hooaja algust sõitis Red Bull neist mööda ning nüüd on ka Mercedes Itaalia tiimile kuklasse hingamas. Vähemalt nii väidab autoriteetne Itaalia ajakirjanik Leo Turrini, vahendas Formula Passion.

Turrini sõnul on Ferrari juba pidamas plaani, keda Binotto asemele palgata. Kaks peamist kandidaati on praegune Alfa Romeo F1 tiimi boss Frederic Vasseur ja Ferrari GT programmi juht Antonella Coletta.

Ajakirjaniku arvates on 54-aastane Vasseur peamine kandidaat. Lisaks on Alfa Romeo nime all võistlev, kuid ajalooliselt Sauberi nime kandev meeskond aja jooksul sõidutanud Ferrari noorsõitjaid. Sauberist on 75-protsendilise osaluse soetanud Saksamaa autotootja Audi, mis siseneb 2026. aastal F1te tehasemeeskonnana.

Gazzetta dello Sport kirjutas täna kindlas kõneviisis, et Elkann on otsuse langetanud ning jaanuarist hakkab Ferrari F1 tiimi vedama Vasseur.

Binotto on varasemalt öelnud, et Ferraril sai lihtsalt kululimiidi tõttu raha otsa, et Mercedese ja Red Bulli kiirusele vastu saada. Ferrari on tänavu noppinud neli esikohta, neist viimane tuli juulis.

Mercedes võitis oma esimese võidu eelmisel nädalal Brasiilias, kuid ohustab jätkuvalt Ferrari positsiooni konstruktorite arvestuses. Enne sel nädalat peetavat viimast etappi Abu Dhabis edestab teist kohta hoidev Ferrari Mercedest 19 punktiga.