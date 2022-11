Eesti sportlased osalesid kokkuleppemängudes

Küsitlusele vastanud pallimängualade sportlaste, treenerite ja kohtunike osalemine kokkuleppemängudes on küll pigem harv, samas teab 14 protsenti osalejatest kedagi, kes on Eestis toimunud kokkuleppemängus osalenud, teatas kultuuriministeerium. Need juhtumid olid valdavalt vanemad kui viis aastat.

Enam kui kümnendik uuringus osalenutest leidis, et teatud juhtudel on kokkuleppemängudes osalemine õigustatud ning veelgi enam on neid, kes leiavad, et kokkuleppemängud ei kujuta spordile ega selle mainele suurt ohtu.

Samuti ei pea kümnendik vastanutest vajalikuks endale või kellelegi teisele tehtud spordivõistlusega manipuleerimise ettepanekust teavitada. Veidi üle kolmandikul vastanutest puudub sel teemal seisukoht.

«Kokkuleppemänge soosivaid hoiakuid saab ennekõike muuta läbi koolituse. Samas on vaid viiendik uuringus osalenutest viimase viie aasta jooksul sedalaadi koolituse läbinud. On väga tervitatav, et Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus on loonud uue e-platvormi, mis aitab spordivaldkonnas laialdasemalt ning süsteemsemalt teavitustööd teha,» ütles kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn.

Tema sõnul on oluliseks ennetavaks faktoriks ka reaalsed karistused, mis lisaks kokkuleppemängudes osalejatele võtavad sihikule nende korraldajad. Advokaadibüroo Ellex Raidla analüüsi kohaselt ei võimalda Eesti seadused hetkel piisavalt efektiivselt kokkuleppemängude korraldamist ennetada ning neis osalenud isikuid vastutusele võtta.