Politsei eest metsa pagenud Rootsi sporditäht mõisteti vangi

Rootsi koondisega kahel korral maailmameistriks tulnud Lindbäck tunnistas veebruaris politseile vahele jäädes, et oli tarvitanud rohkes koguses alkoholi, kuid tal ei tundnud, et oleks olnud purjus.

Pärast juhtunut on suursponsorid Lindbäckiga koostöö lõpetanud ning ka koondisest on ta teadmata ajani kõrvaldatud. Nädal tagasi teatas speedway-sportlane oma Instagrami lehel, et järgmisel hooajal näeb teda võistlemas Poznani võistkonnas.