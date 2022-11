Julgeolekuekspert: FIFA ettepanek mängis kaardid otse Kremli taskusse

Infantino esines teisipäeval Balil toimuval G20 tippkohtumisel, kus avaldas lootust Ukraina ja Venemaa relvarahu sõlmimiseks jalgpalli MMi ajaks. Tegemist näis ülla ideega, kuid Soome kaitseväe peastaabi endine luureülem Toveri arvab, et see annaks okupantidele võimaluse oma kaitse- ja ründevõimet parandada.

«Vaherahu tuleks kasuks Venemaale, kes on praegu täiesti allajäänud. Initsiatiiv kuulub ukrainlastele. Nad pressivad edasi Hersoni ja osaliselt Luganski suunas,» rääkis Toveri Soome ajalehele Ilta-Sanomat.

«Venemaa on ju nüüd ootamatult näidanud valmisolekut läbirääkimisteks, nad on sellele mitmel korral vihjanud. See on tüüpiline vene taktika: kui oled hädas, leiad järsku rahutahte või valmisoleku läbirääkimisteks,» lisas Toveri.

Kindralmajor reservis usub, et Kreml on mänginud Infantino üleskutses suuremat rolli kui võiks pealiskaudselt arvata. Kahtlusi kinnitab ka asjaolu, et Infantino on tuntud oma lähedaste sidemete poolest Vladimir Putiniga. Lisaks ta saanud Putinilt sõpruse medali.

«Kremlil on kindlasti mõju. Siin on kaks võimalust: kas Kreml on palunud Infantinol relvarahu loota või on ta ise mõelnud, kuidas saaks oma vana sõpra aidata,» pakkus Toveri.

Eelmine jalgpalli MM-finaalturniir 2018. aastal toimus Venemaal. Siis võis Infantinot näha pidevalt Putini seltskonnas. «Kahjuks on kõik suuremad spordiorganisatsioonid enam-vähem korrumpeerunud. Venemaa on aastakümneid investeerinud nendesse organisatsioonidesse, et saavutada mõjuvõimu,» selgitas Toveri.

Oma G20 tippkohtumise kõnes avaldas Infantino lootust, et võimalik relvarahu viib dialoogi ja esimeste sammudeni rahu poole. See aga ei veena Toverit, et Infantino kavatsused on heatahtlikud. «Muidugi tuleb asja niimoodi esitada, nagu Infantino tegi.