JÄRELVAADATAV ⟩ Tugevale Portugali klubile alistunud Pärnu langes eurosarjas konkurentsist

Peatreener Toomas Jasmin tõdes pärast avamängus saadud kaotust, et kuigi tasemevahe oli ilmne, loodab ta Portugalis parandada sidemängija ja ründajate koostööd. «Sealt on vaja mäng vähe kiiremaks saada, eriti sellise vastase vastu,» ütles Jasmin, kes tahab korduskohtumises rohkem kasutada tempoosakonda. «See võiks toimida paremini ja eks neid väikseid asju on veel.»