Tormijooks ürgtalendi nimel, kelle kohal ripub hirmutav küsimärk

Prantsusmaal Naterre’is sündinud Wembanyama on koguni 219 cm pikk pallur, kelle oskused korvpalliväljakul purustavad kõik stereotüübid tavalisest korvialusest jõust. Nimelt on tema peamisteks tugevusteks hoopis põrgatus, kaugvise ja kiirus. Samas on noormehel kehakaalu ainult 95 kg, mis on nõnda suure mehe kohta ikka üpris vähe. Sellegipoolest pole säärast mängumeest veel kunagi varem nähtud ning nõnda jooksevad kõik NBA klubid tema nimel tormi. See mõistagi tähendab, et ollakse valmis kaotama sisuliselt meelega kohtumisi, et omada paremaid võimalusi Wembanyama värbamiseks järgmisel suvel.