Vigastusest taastuv Kläbo on hooaja eel teadmatuses

Norra suusataja Johannes Hösflot Kläbo sai juulis kannakõõluse vigastuse, millest pole senini täielikult taastunud. Viiekordse olümpiavõitja füsioterapeut avaldas, et probleemid pole kaugeltki kadunud. On küsimärgi all, kas 26-aastane norralane jõuab medalivormi veebruaris toimuvaks MMiks.