Ogier andis WRC rehvitootjale hävitava hinnangu, vastaspool ei võta kriitikat kuuldagi

Kaheksakordne maailmameister viitab WRC rehvitootja Pirelli puudustele. Ogier on varasemaltki teemal sõna võtnud, pühapäeval lõppenud Jaapani ralli ajal tuli ta taas lagedale terava kriitikaga.

«Tavaline lugu. Võib-olla ühel päeval hakkame rääkima, kui s***a tööd Pirelli teeb. Äkki kunagi midagi muutub. Nende praegune tegevus on täielik nali. Loterii,» põrutas Ogier hooaja viimase etapi ajal otseülekandes.

«Vahel kasutan emotsionaalses olukorras sobimatuid sõnu, pean selle eest vabandust paluma. Aga probleem on tõesti olemas, see on lubamatu,» lisas ta.