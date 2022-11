Jutt Tänakust? Hyundaist kinga saanud Solberg: üks tiimikaaslane polnud eriti meeldiv

«See tuli mulle šokina. Plaan oli kaheks aastaks, leping oli sõlmitud. Mulle lubati aega anda, et saaksin autot tundma õppida ja kogemusi hankida. Pärast Uus-Meremaad öeldi aga hoopis midagi muud,» rääkis Solberg portaalile Nettavisen.

Hyundai käitumine üllatas ka tema isa, 2003. aasta maailmameistrit Petterit. «See oli ka talle suur šokk. See tundus lihtsalt reetmisena. Ka isa pole midagi sellist oma karjääri jooksul näinud,» lisas Solberg.

Andekas sõitja on varasemaltki öelnud, et Hyundai tiimis kääris. Solbergi sõnutsi hakkasid asjad kraavi kiskuma alates Andrea Adamo lahkumisest mullu detsembris. Tugevale tiimipealikule asendust ei leitudki, kohusetäitjana oli selles rollis Julien Moncet.

«Meil oli eelmisel aastal väga hea suhtlus, tiimi koostöö sujus briljantselt. Aga hooaja eel kaotasime juhi, keda ei suudetudki asendada. Järgnesid poliitilised mängud, kus paljud avaldasid oma arvamust. Mõni neist on juba lahkunud,» avas Solberg siseelu.

«Üks tiimikaaslane polnud just kõige meeldivam inimene, nii et oli päris raske hooaeg. Me pole isaga kunagi midagi sellist näinud ja sääraste inimestega kokku puutunud.»