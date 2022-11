Panus Eesti spordielu toetusesse – miks ettevõtted seda teevad ja mida ootavad?

«Sport on nii etteaimamatu. On hooajad, mil kõik sujub suurepäraselt. Samas on aastaid, mil kõike plaanitut ei õnnestu realiseerida. See on spordi ilu ja võlu. Meie jaoks on spordi sponsorlus kindlasti tänasele hetkele lisaks tulevikku vaatav- kuhu soovitakse saavutustega jõuda ja kuidas aitavad soovitud sportlikud eesmärgid kaasa sponsori rahvusvahelisele brändi nähtavusele ja äritulemustele.»

Kogukonna toetamine

«Meie jaoks on oluline toetada kohalikku kogukonda ja anda hoogu projektidele, millest Eestimaa inimesed hoolivad ja millele kaasa elavad,» ütleb Maks & Mooritsa turundusjuht Mirjam Endla. «Lõuna-Eesti ettevõttena oleme end positsioneerinud eelkõige just sealse piirkonna spordielu taustajõuks. Usume, et abistada tuleb nii neid, kes on juba sportlikus mõttes muljetavaldavaid tulemusi näidanud kui ka äärmiselt tublisid sportlasi, kes on alles teel sportliku eneseületuse poole.»

2020. aasta sügisel lisandus Eesti korvpalli meistriliigasse Tartu Ülikool Maks & Moorits korvpalliklubi. Maks & Moorits võttis sellise koostööga riski, sest klubi enamik mängijatest olid alles oma pallimängu karjäärile vundamenti ladumas, mis tähendas, et esimestel aastatel ilmselt kirkaimatele medalitele lootust polnud.