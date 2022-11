Tänakult teravat kriitikat saanud tiimiboss viitas Hyundaist lahkumisele: kõik ei töötanud ühiselt

Samas on resultaat veidi petlik. Tegelikult jäädi Toyotast üsna kaugele maha. Augustis, pärast Belgia etappi ütles Ott Tänak ausalt välja, et Moncet ei sobi ametisse: «Ta teeb suurepärast tööd mootoritega, on alati teinud, Hyundail on hea mootor, aga minu arvates peakski ta selle juurde jääma.»