Tänak ikkagi M-Sporti? Põhisõitjaga lõpetati leping enneaegselt!

«Craig on väga andekas sõitja ning teda ootavad kindlasti veel ees suured saavutused. Aga võistkond tundis, et vajame 2023. aastaks uut lähenemist,» selgitas tiimipealik Rich Millerner pressiteates. «Teame tema potentsiaali. Kahjuks alati kõik nüansid ei klapi.»

M-Spordi omanik Malcolm Wilson lisas: «Soovin talle tulevikuks vaid edu. Lootsime, et ta teenib Fordiga oma esimese WRC-sarja võidu, ent kahjuks nii ei läinud. Ta tegi hooaja jooksul mõne hea tulemuse – oli kahel korral poodiumil –, aga kahjuks puudus piisavalt stabiilsust, et tiim [esisõitjana] 2023. aastasse viia.»