ROKi president tahab saata Vene sportlasi alanduse kätte

Rahvusvahelise olümpiakomitee president sakslane Thomas Bach paneb sportlaste keeles väljendades hullu. Äsja Indoneesias toimunud G20 kokkusaamisel soovitas ta maailma suurriikide juhtidel lisada ühisavaldusse punkt sportlikust neutraalsusest, millega ta pidas silmas seda, et olümpiamängudest saaksid osa võtta kõik riigid, ka need, kes on segatud konfliktidesse.