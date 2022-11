Inglismaa väravatemasin kisti panustamisskandaali

Täpsemalt pole mainitud, millised on süüdistused, ent rikkumised väidetavalt toime vahemikus 25. veebruar 2017 kuni 23. jaanuar 2021. 26-aastasel ründajal on võimalus 24. novembrini anda Inglismaa jalgpalliliidule selgitusi.

Sel hooajal on Toney tõusnud Inglismaa kõrgliiga üheks säravamaks mängijaks. Tema arvel on juba 10 väravat, millest enam on suutnud ainult Inglismaa koondise kapten Harry Kane (12) ja Erling Haaland (18).