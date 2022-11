Prantsusmaa koondise liider loobus Kataris vikerkaarevärvilisest kaptenipaelast: kavatsen sealseid reegleid austada

Kataris on homoseksuaalsus ebaseaduslik ning «rikkujaid» ootavad tõsised karistused. Sellised reeglid on vastuvõetamatud ja Euroopa koondised avaldavad enda meelsust selle vastu, kandes vikerkaarevärvilisi kaptenipaelu.

Prantsusmaa koondises on kaptenipael usaldatud just esiväravavahile Lloris'le, kes antud aktsiooniga kaasa ei plaani minna. «Kui võõrustame külalisi Prantsusmaal, siis soovime, et nad järgiksid meie reegleid ning austaksid kultuuri. Plaanin sama teha, kui reisin Katari,» lausus 35-aastane prantslane Suurbritannia väljaandele The Guardian.