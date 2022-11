Tiimikäsklusi eiranud Verstappen sattus koos perega rünnaku alla

Lugu sai alguse, kui hooaja eelviimasel osavõitlusel Brasiilias otsustas Verstappen eirata meeskonnakäsklusi. Red Bulli meeskond palus enda esisõitjal loovutada koht Sergio Perezele, kuna viimane vajab hädasti lisapunkte, et kindlustada MM-sarja teine koht. Verstappenil seejuures on juba MM-tiitel kindlustatud ja punkte rohkem ei vaja.

Arvestades, et Verstappen pidanuks loovutama kuuenda koha, mis ei tähenda talle midagi, said mitmed F1 fännid pahaseks. Asi läks juba nõnda kaugele, et rünnaku alla sattus ka hollandlase perekond.

«Kõik kirjad, mis minuni jõudsid, on väga koleda sisuga. Veelgi enam. Nad on alustanud minu perekonna ründamist. Nii minu õde, ema, tüdruksõber kui ka isa on püütud sotsiaalmeedia vahendusel ähvardada. Minu jaoks on läinud asi liiga kaugele,» lausus Verstappen väljaandele Autosport.