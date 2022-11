Tippjalgpallur läheb taas vähioperatsioonile

«Algusest peale oli teada, et pärast keemiaravi lõppu võivad käiku minna erinevad stsenaariumid. Ma lähen operatsioonile, et saada lõplikult lahti kasvajast, mis mind jalgpalliväljakutelt eemale hoiab. See võitlus pole veel lõppenud. Soovin tänada kõiki toetavate sõnumite eest. Loodan teid peagi näha,» lausus tippjalgpallur sotsiaalmeedias.