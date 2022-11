Ronaldo skandaalses intervjuus: olen maailma parim jalgpallur ja minuga nõnda ei käituta

Ronaldo tunnistas intervjuus, et ta kahetseb väljakult lahkumist, kuna see andis noormängijatele halba eeskuju. Siiski avas ta enda vaatenurga olukorrast. «Mõned nädalad varem ei soovinud peatreener mind Manchester City vastu kasutada, kuna ta austab mind nõnda palju. Seejärel tuleb olukord, kus ta tahab mind viimaseks kolmeks minutiks väljakule panna. Nii ei tehta. Olen maailma parim jalgpallur ja minuga nõnda ei käituta,» lajatas Ronaldo.

Intervjuu käigus andis Ronaldo mitmel korral mõista, et tema aeg Manchesteris on lõppenud. Seejuures vihjas ta klubile, et tippu naasmiseks on vaja teha kardinaalseid muudatusi, alustades taristuga, mida pole uuendatud enam kui 10 aastat.