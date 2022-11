Kriisa sopsas kuus kolmest, ent treener ootab veel enamat

«Ütlen talle, et ta rohkem viskaks. Ta on nii hea mängija, suutes kaaslasi väga edukalt mängu kaasa tõmmata. Mõnikord jätab ta healt kohalt viskamata ja sellele võib järgneda hoopis halvem lahendus,» rääkis Lloyd pressikonverentsil Kriisa rollist.

«Kui pall läheb sisse, on lõbus mängida,» võttis Kriisa enda esituse lühidalt kokku ning viitas, et tema jaoks on peamine võistkondlik edu. «Mõnikord viskan kaks, siis kaheksa korda. Üritan leida õige tasakaalu.»