Katari MMi korraldajate järjekordne vale: õllemüük keelustati kaks päeva enne avamängu

Mida avamatšile lähemale jõutakse, seda enam probleeme päevavalgele tuleb. Vähe sellest, et FIFA president Gianni Infantino on MMi ajaks põhimõtteliselt palunud ära unustada nii Kataris toimuvad räiged inimõiguste rikkumised kui ka Ukraina sõja, siis taustal toimub veel palju kummalist.

The New York Times avaldas värskelt artikli, kust ilmneb, et MMi korraldajad teatasid äsja staadionil keelustava alkoholi sisaldava õlle müügist. Jalgpall ei keerle küll kesvamärjukese ümber, ent resoluutne muutus tehti napilt kaks päeva enne turniiri algust.

See tekitab probleeme FIFAle, kel sõlmitud õlletootja Budweiseriga 75 miljoni USA dollari väärtuses sponsorleping. Kuigi Kataris ongi ranged alkoholipiirangud, seisab juhendis info: «Piletiomanikel on staadioni piires vähemalt kolm tundi enne ja pärast mängu õigus tarbida Budweiseri, Budweiser Zero ja Coca-Cola tooteid.»

Kusjuures nädal tagasi muutsid korraldajad niigi reegleid. Budweiser pidi staadionil oma müügiputkad organiseerima eemale tuiksoonest, kus suurem osa rahvast tribüünidele ja sealt ära liigub. Juba see tuli USA ettevõttele suure ja ebameeldiva üllatusena.

MMi korraldajad ja Budweiseri esindajad pole veel täiendavaid kommentaare jaganud.