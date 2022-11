Dakaril debüteeriv eestlane unistab läbimurdest: mul tegelikult on veel lootust

Männama ja Lepik osalevad Dakari rallil T1-klassis ehk auto roolis, millega teoreetiliselt võisteldakse legendaarse ralli üldvõidu nimel. Eelmise Dakari ralli võitis Toyota Hiluxiga sõitnud Katari rallisõitja Nasser Al-Attiyah. Samasuguse autoga stardivad tänavu Saudi Araabias toimuval võistlusel ka eestlased. Auto valmistab ette Rally Raid Estonia nimeline meeskond, mis on kokku pandud Eesti mehaanikutest.

«Kui ikka lähed ebameeldivasse kohta pikaks ajaks, siis see võiks kesta ja vastu pidada rasketele tingimustele. Lisaks uued reeglid Dakaril soodustavad sellist tüüpi autode edukust. Mehed on kaheldava väärtusega, panustame sellele, et tehnika teeb meie eest töö ära,» viskas Männama kuue nädala pärast algava ralli eel nalja.