Üks telefonikõne muutis Lappi tulevikku

«Võrreldes kahe aasta taguse seisuga, kui olin sõitnud Monza ralli viimase osa, on kontrast päris suur. Pärast seda oli meil enne aasta lõppu kuttidega Jyväskyläs lahkumispidu, sest arvasin, et karjäär on läbi. Aga nüüd olen täishooaja mees,» rääkis Lappi Rallit.fi-le antud intervjuus.