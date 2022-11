Kuulus rallimänedžer kommenteeris Tänaku tulevikku

Jouhki andis enne selle kuulujutu tekkimist Tänaku tuleviku kohta kommentaari, kus uskus, et eestlane väga palju tuleval hooajal ei võistle. «Ma arvan, et kõige tõenäolisem on, et ta ei sõida väga palju ja kui sõidab, siis ainult mõnel MM-rallil,» avaldas Jouhki arvamust, et Tänakut võiks näha M-Spordiga stardis mõnel rallil.