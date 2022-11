FIFA president pidas Katari kaitseks tunnise monoloogi

Dohas toimunud pressikonverentsil peetud kõnes, mis kujunes pikaks monoloogiks, kaitses Infantino Katari MMi kirglikult. «Täna on mul tugevad tunded. Täna tunnen end katarlase, araablase, aafriklase, geina, puudega inimesena, võõrtöölisena,» teatas Infantino kõne alguses.

Katar on MMi taustal on tähelepanu saanud riigi probleemid, sealhulgas võõrtööliste surmad ja LGBT-inimeste kohtlemine. Šveitsis sündinud Infantino ütles, et Euroopa riigid peaksid vabandama oma ajaloos toimepandud tegude eest, mitte keskenduma võõrtööliste probleemile Kataris.