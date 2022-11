Sildaru jäi hooaja avavõistlusega väga rahule: vorm on üllatavalt hea

«Hea meel, et tegin ära kavalise sõidu, mida ma algselt plaanisin teha. Et ma suutsin seda teostada, selle üle on eriti hea meel. Eks mingid asjad vajavad natuke lihvimist ja meelde tuletamist, aga muidu olen väga rahul,» jäi Sildaru jäi võistluse järel kommentaare jagades esitusega väga rahule.

Heameelt valmistab ka hetkevormiga ning, et trikid tulid väga kenasti välja. «Vorm on üllatvalt hea. Need trikid, mis täna võistlusel tegin, ma pole neid teinud vist alates märtsist. Hea meel, et suutsin need kohe kiiresti ära teha. On näha, et mul on meeles, kuidas asjad käivad. Paremaks saab asju ikka lihvida, aga suures plaanis olen rahul.»