Jüri Ratas: korvpalli mängisin viimati pool aastat tagasi, võhm on tulnud tantsusaatest

Ratase korvpallioskused ei üllata, sest ta kuulus 1990. aastate keskel Eesti noortekoondisse ja osales näiteks omaealiste EM-valikturniiril. Aastatel 2016-2021 ka peaministriametit pidanud Ratas on praegu silmanähtavalt heas vormis. Näiteks noppis ta oma korvi all lauapalli, jooksis põrgatusega üle terve väljaku ja saatis teise korvi all palli võrku. See ei jäänud kaugeltki tema ainsaks korviks.