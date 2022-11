FOTOD ⟩ Hooaja avavõistluse võitis habemega naine

«Meie meelest on üsna absurdne, et olümpial võistlemiseks peab habe olema. Loodame sellega midagi ette võtta,» ütles Westvold Hansen Norra rahvusringhäälingule.

2026. aasta olümpiamängudel on naistel lubatud võistelda 15 alal 16. Ainus spordiala, kus on starti oodatud vaid mehed ongi kahevõistlus. Naiste kahevõistlus on maailma tasemel alles hoogu kogumas ning kesine tase ja vähene koondiste hulk ongi põhjus, mis seda ala olümpiale ei lisata.

Naiskahevõistlejad protesteerimas ROKi otsuse vastu. Foto: Heiko Junge/EPA/Scanpix

Enne naiste murdmaadistantsi starti seisid tõstsid suusatajad üles suusakepid ja panid nad risti, moodustades X-tähe. See viitas naiskahevõistlejate tühistamiskultuurile.

«Minu arvates on hea, et nad seisavad enda eest ja võitlevad, et sinna pääseda. Nad tõusevad iga päev püsti ja teevad tööd, et saada headeks sportlasteks ning nad väärivad nagu mehedki olümpial osalemist,» ütleb Norra murdmaasuusataja Anne Kjersti Kalva.