Kadunud poeg naaseb Red Bulli F1 meeskonda

Ricciardo on juba mõnda aega tagasi teatanud, et ei jätka McLarenis 2023. aastal ning kuna teistes tiimides sõitjakohti napib, siis loodab ta sarja naasta 2024. aastal. Red Bulliga peaks Ricciardo liituma põhisõitjate Max Verstappeni ja Sergio Perezi järel kolmanda sõitjana.

Tiimipealik Horner ütles, et lepingut Ricciardoga veel allkirjastatud pole. «Me pole veel midagi allkirjastanud, kuid Helmut on oma entusiasmis sellest ilmselgelt teatanud! Ma arvan, et see tähendab, et Daniel liitub meiega, välja arvatud juhul, kui ta otsustab sellele mitte alla kirjutada!»