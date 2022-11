Lapsiku nalja teinud jalgpallur sai eluaegse võistluskeelu

Kuigi kohtunikud antud olukorras ohtu ei tundnud, siis vahejuhtum pandi mängujärgesse protokolli. Ungari jalgpalliliit võttis asja täie tõsidusega. Lisaks sellele, et mehe käitumise osas algatati politseiuurimine, määrati talle ka eluaegne võistluskeeld.

«Ma tahaks rõhutada, et minu tegu oli ilmselgelt nali, mul ei olnud plaanis kellelegi liiga teha, ma ei soovinud kellelegi liiga teha. See relv oli ühe mängija pojalt, sain selle temalt, lihtsalt plastrelv, mitte midagi erilist. Sel hetkel mulle isegi ei jõudnud kohale, millised tagajärjed olla võivad. Mul on väga kahju. Minust oli väga loll teistele, endale ja spordile probleeme põhjustada,» sõnas Toth Ungari meediale.