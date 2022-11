Asi kindel: maailma parim jalgpallur jääb MMilt kõrvale

See on Prantsusmaale järjekordne valus hoop, sest valitsevad maailmameistrid on niigi vigastustega jännis. Näiteks on nad ilma poolkaitsjatest Paul Pogbast ja N’Golo Kantest ja ründajast Christopher Nkunkust. Lisaks on küsimärgid ka keskkaitsja Raphael Varane osas.