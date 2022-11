Mercedese pealik pakub F1-sarja ukse taha jäävale Schumacherile pääseteed

Kui tänavu F2-s võistlev Logan Sargeant saab F1-sarja superlitsentsiks vajalikud punktid kokku – mis on väga tõenäoline – esindab just tema tuleval hooajal Williamsi vormelitiimi.

Kuna rohkem vabu kohti järgmiseks hooajaks ei ole, siis tähendab see legendaarse Michael Schumacheri poja jaoks, et tuleb vähemalt aasta istuda kõrval ja suunduda näiteks mõne tiimi reservsõitjaks.

Paljude sõnul võiks Schumacher ja Mercedes olla hea kombinatsioon ning nende hulka kuulub ka Mercedese tiimipealik Toto Wolff. «Mick on alati meile Michaeli ja terve Schumacheri pere tõttu lähedane olnud. Ralf sõitis meiega pikalt DTMis ja tema poeg sõidab hetkel GT-sarjas Mercedesega,» vahendab The Race Wolffi sõnu.

«Mick on tark, heade kommetega noormees. Ta on noorteklassides väga edukas olnud. Me usume, et suudaksime tema eest hoolitseda, sest ta sobiks tiimi. Aga meil pole veel nimesid paberil,» lisas tiimipealik ja julgustas Schumacheri mänedžeri tiimiga ühendust võtma.