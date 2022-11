Ajaloolist MM-tiitlit jahtiv Belgia peab tähtründajata hakkama saama

Belgia koondis saabus Katari ning peagi selgus tõsiasi, et nende tähtründaja Romelu Lukaku on vigastatud. 29-aastane ründetuus pole toibunud täielikult traumast, mille ta hankis koduklubis Milano Interis.

Esialgu jääb ta ikkagi MMile ning Belgia koondise arstid andsid mõista, et alagrupiturniiri viimases kohtumises võib teda väljakul näha. Belgia mängib alagrupiturniiri viimases voorus Horvaatiaga ning enne seda peetakse kohtumised Kanada ja Marokoga.

Tegelikult on Lukaku vigastus suur tagasilöök Belgiale. Tegemist on ikkagi nende ajaloo suurima väravakütiga. Tema arvel on koondise eest koguni 68 tabamust.