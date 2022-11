BLOGI ⟩ Ballon d'Ori poeg viis USA ette, ent Bale aitas kavalusega Walesi ikkagi viigini

Kohtumise avapoolaeg oli pea täielikult USA kontrolli all ning esimesed ärevad hetked Walesi värava all juhtusid juba 9. minutil, mil halvimast päästsid neid vaid väravavaht Wayne Hennessey ja post.

Olgu siinkohal ka öeldud, et Weah on legendaarse Libeeria ründaja, 1995. aasta Ballon d'Ori võitja George Weah'i poeg, kuid esindab USAd, sest on sündinud New Yorgis. See võimaldas tal maha saada ka saavutusega, milleni vägev paps kunagi ei küündinud: lüüa MMil värav. Seda siis seetõttu, et Libeeria pole kunagi suurturniirile jõudnud.