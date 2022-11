EELVAADE ⟩ Ühelt Briti saare satsilt juba kere peale saanud Iraani ootab ees raund kaks

Kas oodata on kinnist või lahtist mängu?

Kinnist. Mõlemad meeskonnad teavad, et just selle matšiga pannakse paika nende edasine saatus. Kes kaotab, sõidab Katarist suure tõenäosusega ka koju. Sellest tulenevalt ei hakka kumbki uisapäisa rünnakule tormama ning tähtsam on ikkagi kaitses asjad korras hoida.

Millist minekut ja mängupilti on MMil seni näidatud?

Kuhu me jutuga jõuda tahame: kui vaja, on meestel oskusi küll ja veel. Lihtsalt võib eeldada, et Iraani vastu tahetakse taas asju kindla peale võtta ning loota pigem standardolukordadele. Samas, inglased näitasid juba, et see on selgelt ka Iraani nõrk koht.