EELVAADE ⟩ Kas Korea pop rikub Uruguay vanameistrite viimase tantsu?

Kes on selle mängu soosik?

Uruguay , kuid seda ainult kergelt. Lõuna-Ameerika valiktsoonist MMile pressimine on juba iseenesest korralik väljakutse ning CONMEBOLi kolmandana lõpetanuna tõestasid urugaylased, et nendega tasub Kataris arvestada.

Samas tuleb tunnustavaid laused kirjutada ka Lõuna-Korea kohta, kelle MMile pääsemine Aasiast polnud praktiliselt kordagi kahtluse all. Seega tegelikkuses on tegemist paraja 50/60 duelliga.

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Uruguay koondise puhul on kerged küsimärgid ründaja Edinson Cavani ja kaitsja Ronald Araujo kohal. Esimene neist jäi hüppeliigese vigastuse tõttu kõrvale Valencia kahest viimasest liigamängust, teine pole pärast septembris tehtud kõhulihase operatsiooni samamoodi väljakul käinud ning tema avamängus osalemine on ikkagi kahtluse all.

Samas, MMiks koosseisu nad ikkagi lisati, mis on justkui julgustav märk. Lihtsalt küsimus on siinkohal meeste vormis.

Kes on selles kohtumises kõige tõenäolisemad väravalööjad?

Kuigi Diego Forlan on praeguseks ammuilma karjäärile joone alla tõmmanud, siis teised kaks legendaarset Uruguay ründajat Luis Suarez ja Edinson Cavani on 35 eluaastale vaatamata endiselt rivis, ja mis põhilisemgi, löögihoos.

Esimene neist on 134 kohtumisega sahistanud vastaste väravavõrku 68, teine 134 kohtumisega 58 puhul, mistap on vanameistrid ka kõige loogilisemad skoorijad. Ent Uruguayl kasvab peale ka noort väge: Liverpooli ründajal Darwin Nunezil on kodumaa eest 13 mänguga kirjas küll «kõigest» 3 tabamust, teavad vutifännid täpselt, kui ohtlik mees ta tegelikult värava ees on.